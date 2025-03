Las políticas de inclusión en alerta: la guerra que desató Donald Trump y suma adeptos en las empresas

Junto con ello también se conoció que anuló un decreto que tenía casi 60 años y que prohibía a los contratistas del Gobierno discriminar en sus prácticas de contratación, despido, ascenso o remuneración. En esa línea, dispuso un nuevo requisito que consta en que los empleadores certifiquen que no cuentan con programas de diversidad, equidad e inclusión, los que Trump calificó como "ilegales".

La tendencia está creciendo en la región y varias empresas ya se pusieron bajo alerta. Cintia González Oviedo, CEO de la consultora Bridge the Gap, brindó un panorama sobre la cuestión: "En las compañías europeas esto no está pasando, al menos por ahora. Se disparó a partir de que Donald Trump salió a hablar en contra de la diversidad en las empresas públicas y tuvo un impacto casi inmediato en el país".

La especialista ejemplificó: "En EE.UU existía una especie de ranking de diversidad y como Trump amenazó a las compañías que estuvieran contempladas dentro de ese ranking con aumentarles los impuestos, obviamente las empresas se están retirando".

González Oviedo opinó que "no es un tema político", dado que las mujeres dentro de las empresas ocupan puestos muy valiosos para "el management, para la retención del talento, para la innovación de la compañía y para la toma de decisiones". Además, hizo un análisis sobre la cuestión meritocrática, un debate que parecía estar zanjado y que resurgió en la actualidad: "Ahora parece que hay un montón de gente que ocupa lugares que no debería, porque no lo merecen y que los metieron ahí por pertenecer a una minoría".

En Estados Unidos grandes compañías como McDonalds, Walmart, Target, Lowe's y Harley Davidson se alinearon al cambio cultural propuesto por Donald Trump y eliminaron sus programas de género en solo cuestión de semanas. Es, sin dudas, algo que ya está arriba de la mesa y genera fuerte malestar entre la población debido a la inestabilidad laboral y económica que provoca.

Embed - Impact on Instagram: "During his first week in office, President Donald Trump signed dozens of executive orders, some of which included ending DEI programs within the federal government. The recent crackdowns on DEI have sparked massive backlash, leading to people expressing their frustrations and anger about the decision. Swipe to learn about the importance of DEI in the workplace and why it has divided the nation. "