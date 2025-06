La voz de los estudiantes que tomaron Ciudad Universitaria: "Defendemos a Cristina y los derechos obtenidos"

Más de 200 estudiantes votaron en Asamblea tomar las instalaciones, tras conocerse la condena a Cristina Kirchner. Los cuatro ingresos se encuentran cerrados y no se dictan clases. En diálogo con C5N adelantaron que van a permanecer durante el día y, que posiblemente, se sumen a la marcha de los jubilados al Congreso.

Tras la votación, los estudiantes permanecieron en Ciudad Universitaria y cerraron los cuatro ingresos, también colocaron banderas con la leyenda "Ciudad Universitaria tomada".

"Decidimos que teníamos que organizarnos para defender la democracia y en contra de la proscripción que entendemos que a fin de cuenta atenta no solamente contra una persona en específico, sino contra todos y todas, que queremos una elección limpia donde la principal dirigente de la oposición se pueda presentar", expresó Julia.

En la facultad están suspendidas las actividades; sin embargo, existen guardias mínimas para las investigaciones que se realizan en los institutos y laboratorios que son indispensables. En paralelo, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu Histórica) llamaron a un paro de docentes universitarios para el 11 y 12 de junio, para reclamar el deterioro del poder adquisitivo en los salarios y el cese de ajuste a la Universidad Pública.

¿Cuánto tiempo va a durar la toma?

Según explicó Benito, la intención "es sostener por el día de hoy", las tomas se replicaron también en la Universidad de Filosofía y Letras, y la de Sociales. "Todos nos vemos afectados por las medidas de desfinanciamiento de este Gobierno y de ajuste", continuó la joven, pero también "hemos sido claros beneficiarios de las políticas de inclusión que defendemos, cuando defendemos a Cristina".

Por el momento informaron que van a permanecer en Ciudad Universitaria, aunque no descartan sumarse a la movilización que realizan los jubilados todos los miércoles en el Congreso, a la que se suman trabajadores del Hospital Garrahan, entre otros actores.

"Nos parece que es importante también sostener en nuestros lugares de militancia las medidas, pero que si hay una convocatoria grande también, por supuesto, que vamos a participar", aseguró.

Ante cuestionamientos de estudiantes sobre la decisión de la toma de Ciudad Universitaria y la suspensión de actividades, Julia contó que "gente que no está de acuerdo, ya sea gente que no está de acuerdo ideológicamente, siempre hay no está de acuerdo con las medidas".

"Pero también tenemos un compromiso con nuestra realidad y con nuestra patria y la vamos a defender", añadió la presidenta de Cecen-UBA, aunque aclaró que en esos casos buscan "reconstruir los lazos de solidaridad y de empatía".

En esa línea, añadió que "por lo general hubo buena recepción, incluso los que no estuvieron de acuerdo pudieron comunicarse con nosotros, instalar y despejar sus inquietudes, así que esperamos también en continuar las medidas acompañadas de todos ellos".

"Hay un individualismo muy fuerte en toda la sociedad y más en los jóvenes y en los estudiantes pasa mucho y es muy difícil de romper", cerró Julia.