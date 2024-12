La Corte Interamericana rechaza declarar el aborto como derecho

El tribunal regional confirmó que no existe en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la posibilidad de abortar y niegan que el caso de la muerte de una mujer en El Salvador tenga algo que ver con practicarle una interrupción del embarazo.

La Corte Interamericana definió, luego de un extenso debate, que no existe el derecho al aborto dentro del sistema en la sentencia por el caso Beatriz vs. El Salvador. De esta manera, se dejó en claro que la muerte de la joven no estuvo vinculada a la negativa de realizar la interrupción del embarazo.