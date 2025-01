La angustia de una terapista despedida del Hospital Bonaparte: "No sabemos qué pasará con los pacientes"

Victoria Argañaraz integra el listado de más de 1.400 trabajadores a los que el ministerio de Salud decidió no renovarles el contrato. Aseguró que la situación es "alarmante" y advirtió que "no hay otra persona que haga mi trabajo"

El Gobierno continúa en el 2025 con su plan motosierra , en este caso en el área de salud, donde anunció la no renovación de 1.400 contratos, lo que implicara menos recursos para los centros de atención y decenas de pacientes que pueden quedar a la deriva.

"A través de esa plataforma, que está vinculada a un mail, nos empezó a llegar a distintos compañeros una notificación diciendo que tenían una nota y al entrar al sistema nos notificamos con que habíamos sido desvinculados. Eso empezó a llegar de forma masiva”, relató en diálogo con C5N.

A su vez, Victoria aclaró que "no hubo otro tipo de notificación", incluso explicó que "el director del hospital de hecho está de vacaciones en este momento”.

“Mi trabajo no lo va hacer nadie porque, de hecho, en el servicio donde estoy yo soy la única terapista ocupacional. Lo mismo pasa en la otra internación. Despidieron a las dos terapistas ocupacionales que estaban contratados. O sea, no hay nadie que haga ese trabajo”, alertó la terapista ocupacional sobre la situación del Bonaparte.

hospital laura bonaparte Más de 200 trabajadores fueron desvinculados del Hospital Bonaparte. Martín Carelli

Su preocupación se extiende al futuro de la gente que necesita asistencia: "No sabemos lo que va a pasar con los pacientes. En estos momentos la mayoría de los pacientes están con los equipos diezmados, básicamente porque nos despidieron".

"Además, despidieron de todos los sectores: terapistas ocupacionales, trabajadoras sociales, enfermeras, lo que es el departamento de formación del hospital lo vaciaron completamente. Cada disciplina tiene sus incumbencias y en el servicio donde trabajo no hay otra persona que haga mi trabajo. Es dramática la situación”, sumó.

Para Victoria, "estos despidos es una forma de cierre básicamente. De hecho, hay turnos completos dentro de cada servicio que están vacíos". "Es una especie de, me sale decir 'venganza1, a lo que no sucedió en octubre, que era cerrarlo. Y bueno ahora la forma de hacerlo es vaciando el hospital”, agregó la profesional.

"Hoy hubo pacientes que vinieron a su turno y no se pudieron llevar la medicación porque no había farmacéuticos para entregarle los remedios porque los despidieron. Incluso la guardia está cerrada porque no hay psiquiatras, los echaron”, ejemplificó.

La posibilidad de un paro masivo en Salud

“Lo que nosotros estamos intentando ahora es organizarnos, estamos queriéndonos contactar con los otros gremios para ver cómo seguir. Por ahora no se descarta una medida masiva en el sector Salud, pero es algo que hay que organizar”, señaló en un primer momento la trabajadora del Hospital Bonaparte.

De todas maneras, aclaró que la posibilidad de un paro "descartado no está, de hecho, sería ideal pero bueno, hay que hablarlo”.

“Nosotros estamos todos muy angustiados no solo por la pérdida de nuestros puestos de trabajo, sino porque sabemos que los pacientes que tienen distintos tratamientos acá, con distintas disciplinas, no los van a poder tener en otro lugar. Eso es lo más preocupante la verdad”, concluyó.