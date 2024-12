Jorge Lanata con Jorge Rial: un inolvidable mano a mano, en una de sus últimas entrevistas

Entre otras cosas, Lanata criticó al presidente Javier Milei por su comportamiento en redes sociales, que lo lleva a realizar fuertes descalificaciones a los comunicadores y los medios de comunicación que lo cuestionan. Además, aclaró que retirará la demanda judicial que inició por calumnias e injurias, luego de que lo acuse de "ensobrado".

"Nunca dije que Milei no sea honesto, yo creo que Milei es imprudente. Alguien le tiene que contar a Milei que es presidente, porque todavía no se dio cuenta. No actúa como presidente. ¿Qué es lo que yo espero? Espero aplomo, determinación. No me parece bien que una persona del nivel de un presidente insulte libremente. Está actuando de manera maleducada", indicó con asombro en Argenzuela.

En tal sentido, el conductor radial y televisivo expuso la conversación que mantuvo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la tensión que se generó con el economista libertario por un juicio que Lanata le había iniciado: "Patricia Bullrich dijo que va a hablar con Milei para que yo no haga el juicio y retire la acusación. Le dije que si Milei se retracta, no tengo problema en no hacer el juicio. A mí no me hace gracia hacer un juicio. Es un embole, tenés que ir a Tribunales. Pero yo no puedo aceptar lo que dijo, sino terminás de bajarte los pantalones de la peor manera".

"Me preocupa lo que está pasando, creo que todo el mundo se justifica. Patricia Bullrich decía 'Milei es así'. Pero no se trata de que sea así. Hablamos de Milei como si fuera un nene. El nene es así, mete los dedos en el enchufe. No hay que dejar que el nene meta los dedos en el enchufe. Milei pasó en un período muy corto de ser panelista a ser presidente. Da la sensación que todavía vive en Twitter. Lamento decirle, pero Twitter no es la vida. La vida es la calle. Si quiere saber que es de la vida, debería tener menos Twitter y más calle", concluyó.