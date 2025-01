Giro en la causa Loan: el abogado de la familia reveló donde está el niño y apuntó a un detenido

El caso lleva más de seis meses abierto y todavía no hay una pista clara de dónde se encuentra el niño de cinco años, hasta ahora: " Hemos redondeado el hecho tal como ocurrió. Después de tantas hipótesis raras, traslados internacionales, platos voladores, lo teníamos ahí a Loan ", expresó Gallego en sus nuevas declaraciones.

Loan La jueza Cristina Pozzer Penzo solicitó a la Cámara Federal de Corrientes que se extienda la investigación. Redes Sociales

"Hoy sabemos que Loan está en Corrientes y que está siendo retenido por el marino Carlos Pérez", sentenció el letrado, esta nueva información se pudo obtener tras unos testimonios recientes. Además, aseguró que hubo un encuentro antes del almuerzo donde desapareció el niño el mismo día que desapareció.

Entre los procesados se encuentran familiares del niño, como su tía Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex marino Carlos Pérez y el ex comisario de 9 de Julio Walter Maciel.

Eso no es todo, sino que también "Loan termina siendo la triste presa porque era el más chiquito. Cae en una trampa macabra Loan y su papá sin conocer su destino. Fueron invitados de última hora y hoy tenemos la prueba consolidada que va a servir para castigar a los responsables".

Juan Pablo Gallego: "Hay un 98% del caso reconstruido"

Juan Pablo Gallego aseguró que ya hay "un 98% del caso reconstruido" después de la desaparición de Loan y agregó que el 2% restante "sólo lo saben Pérez y Caillava". En tal sentido, expuso su hipótesis sobre el hecho: "Laudelina Peña planificó y guió, Camila Peña ayudó, Antonio Benítez propuso, Mónica Millapi captó al niño y Daniel Ramírez lo entregó a Pérez".

"Nosotros creemos que a Loan se lo llevó Pérez junto con Caillava. Saben lo que hicieron y probablemente Walter Maciel también. Los otros cuatro son cómplices con distintos roles y beneficios", agregó.

Loan El menor fue visto por última vez en un almuerzo familiar en Corrientes. Redes Sociales

Pérez fue quien ejecutó y Maciel encubrió el suceso. Caillava es un cuatro de copas en su vínculo matrimonial, pero determinante en los hechos. Camila, por su parte, cada minuto hace méritos para ser la número ocho".

"Esta información se obtuvo de los perfilamientos y análisis periciales que indican que Caillava es meramente funcional en su matrimonio y que Pérez es mucho más complementario con un perfil como el de Maciel", añadió sobre los exámenes que se llevaron a cabo.