Fuerte baja de natalidad en CABA: las razones de por qué cayó un 50% en 8 años

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una preocupante situación con los nacimientos en su distrito: los datos del Registro Civil porteño reflejan que desde 2016, los nacimientos en CABA pasaron de 76.298 inscripciones a 37.864 , lo que refleja una caída de más del 50% en la tasa de natalidad. " Hay un montón de factores que terminan incidiendo en la decisión de los chicos hoy de elegir ser o no padres", aseguró en C5N el Subsecretario de Servicios al Ciudadano, Facundo Bargallo Benegas.

En el mismo sentido, Benegas recordó que antes había "inscripciones de nacimientos que se hacían en la Ciudad, pero que después, el DNI del recien nacido era en provincia de Buenos Aires. Eso pasa mucho más de lo que la gente piensa".

Acerca de los factores que motivan el fenómeno, para el Subsecretario de Servicios al Ciudadano "hay muchas cosas" y uno de ellos son los tratamientos de fertilidad: "Si hay una realidad de que las mujeres estiraron la fecha para ser madres. Antes eran más jóvenes, eso sí lo tenemos registrado, y hoy el promedio de edad de las madres es de mujeres más grandes".

"Hay algo que me parece en los mandatos de lo que era la familia tradicional que hoy por la generaciones nuevas no lo tienen tan establecido. Hay muchas parejas que deciden y elijen no ser padres, es una realidad", agregó.

"Hoy a los chicos les está costando hace ya un tiempo independizarse, imaginate proyectar tener un bebe, con todo lo que implica a nivel económico. Hay un montón de factores que terminan incidiendo en la decisión de los chicos hoy de elegir ser o no padres", finalizó Benegas.