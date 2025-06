Femicidios en Jujuy: la familia de Tamara Fierro pide justicia y denuncia amenazas

Por el caso hay dos detenidos: Diego Castro Guerrero, de 25 años, acusado de "homicidio calificado por circunstancias de género y ensañamiento", y Esteban Pérez, de 22 años, por "encubrimiento agravado". Ambos fueron captados por cámaras de seguridad mientras sacaban los restos de la joven en bolsas y carretillas de la casa de la madre de Castro, donde se habría cometido el crimen.

"Ella no salió nunca de aquí. Aquí fue la última vez que la vieron y todas estas declaraciones están tapando muchísimas cosas", aseguró Rocío, la hermana de Tamara, quien decidió hablar desde la puerta de esa vivienda con el cronista Adrián Salonia para La Mañana, por C5N.

El lugar tiene custodia policial ya que vecinos intentaron incendiarlo. "La torturaron, la desmembraron, este acto tan atroz que hicieron de sacarla en carretilla y hacer tantos viajes, ida y vuelta. Se están filtrando los videos y yo no puedo tener acceso a ellos, aunque soy parte de la querella y familiar directa de la víctima", señaló.

Según contó, Castro era conocido de su hermana y "le estaba insistiendo" para que se juntara con él, por lo que Tamara llegó a la casa en las primeras horas del sábado 24. Esa fue la última vez que la vieron y que quedó registrada por las cámaras de seguridad, aunque la familia del detenido asegura que salió de allí alrededor de las 19.

"En los videos, ellos sacan ramas hasta casi las 10:30 de la mañana del domingo. Yo a las 13:30 estuve aquí buscándola. Me atendió la hermana del asesino y nos dijo que nunca hubo ninguna chica, que no estaba. Ella aparece el lunes, pero toda la mañana del domingo ellos estuvieron sacando restos de mi hermana de aquí", remarcó.

"¿Quién la está desmembrando adentro? Porque esto es una carnicería de mujeres. Esto no es un homicidio, esto es un femicidio", aseguró Rocío, quien apunta contra la familia de Castro porque "todos estaban ahí, metidos adentro" de la casa mientras los detenidos descartaban los restos de Tamara.

"Yo no tengo miedo y voy a luchar hasta lo último. Me están amenazando, están diciendo que no ayuden, que no aporten, que no se comuniquen conmigo. ¿Por qué la parte de los detenidos tiene información antes que nosotros? ¿Qué pasa, qué nos esconden? No tengo miedo, porque voy a estar firme hasta que salgan todos los involucrados. Las mujeres y el pueblo están conmigo", concluyó.