Encuesta: ¿cuál es el límite de la obsesión con los cuerpos?

En el programa La Voz de la Calle en C5N, hombres y mujeres, de distintas edades, respondieron sobre si se operarían algo para cambiar su aspecto : "Me parece que hubo una defraudación en el caso de Silvina Luna. Vos te vas a hacer una cosa y te hacen otra".

En este sentido, la mujer entrevistada aclaró: "Me parece que hoy la mujer ya no se fija tanto en lo estético..." y que "hay que distinguir entre un modelo ideal y la realidad de cada persona y el contexto particular".

"A esta altura de la vida no me operaría y tampoco me tiño el pelo blanco que es mío", remarcó una señora de 70 años en el móvil desde Mar del Plata.

En el debate se habló sobre el cultivar "el amor propio" y que "hay que aceptarse tal cual es" porque los parámetros de belleza son "irreales e inalcanzables" como el de algunas mujeres influencers, con mensajes peligrosos sobre los cuerpos. "Va en cómo está uno psicológicamente para decidir cómo está uno", reflexionaron.

En el estudio de C5N, el médico psicoanalista Luis Gratch destacó: "Vivimos en una cultura donde el sinónimo de la belleza es la felicidad... En general las personas que tienen un trastorno dismórfico funcional no quieren ser lindas, sino que quieren ser perfectas. En una películas de Disney el héroe es hermoso y el villano es feo".