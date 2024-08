El sobrino del Papa reveló que Francisco quiere venir al país: "A él le interesa muchísimo la Argentina"

“A él le interesa muchísimo la Argentina. Él dice que quiere venir. Pero un viaje papal no es solo el deseo. Se necesita la conjunción de un montón de cosas. Me gustaría que viniera. Sé que mucha gente lo espera y quiere verlo. Pero los argentinos tenemos la dificultad que somos argentinos. La política y los medios tienen una gran influencia en el desarrollo de estas cosas”, expresó este teólogo especializado en los padres de la iglesia y docente en la Universidad Católica de Córdoba, que recibió a C5N tras su habitual misa de las 7.30 de la mañana, en la manzana jesuítica, del casco histórico de la ciudad de Córdoba.

manzana jesuítica ciudad de Córdoba.

Huyendo del siglo XXI la charla con José Luis ocurrió entre murallas y puertas del siglo XVII que forman el mundo jesuítico en el corazón territorial de Argentina.

Sin soltar el tema del regreso a casa le recuerdo el acercamiento de su tío a los grandes medios periodísticos argentinos del año pasado. Entonces replicó Narvaja: “El Papa ha dicho que quería ir a países del Oriente, como China. En el caso de otro país, también grande y sin tradición católica, una autoridad política de peso hizo invitación por las redes sociales, para que se entere la gente, pero deben hacerse formalmente”, reveló este cura y docente universitario para entender los detalles de los viajes de un Pontífice.

Narvaja, de 58 años, lee y escribe en diversos idiomas. Su vida está dedicada a los autores que vinieron luego de los apóstoles, “pero que han tenido contactos con testigos de cosas que no conocemos, no quedaron en la Biblia, sino que quedaron trasmitidas oralmente entre las comunidades y son testigos de esa teología”.

Para él este período de los padres -que incluye a mujeres discípulas de San Jerónimo- es muy rico porque la Iglesia era una. No se había dividido en Oriente y Occidente como ocurrió en el siglo X o XI y sigue al día de hoy. También cita a San Pablo, antes Saulo el cazador de cristianos, que es el primero que escribe antes que los Evangelios: “Él recibe el mensaje trasmitido porque no conoció a Jesús, entonces aplica el mensaje a la vida de la comunidad. No es un mensaje abstracto. Un libro manual. No es eso. Es aplicar la palabra de Dios, la revelación, a la vida cotidiana de la iglesia”.

En la charla con el sacerdote jesuita, docente e investigador, siguieron citas sobre San Roque González, padre fundador de las reducciones jesuíticas como “de los Reyes Magos de Yapeyú”, donde nació el gran capitán y libertador de América, José de San Martín. Por supuesto Mama Antula, la laica santa argentina que llevó adelante los ejercicios espirituales ignacianos cuando fueron expulsados de América los jesuitas.

Para la hora del almuerzo, José Luis Narvaja procura no irse de su habitación sin el teléfono celular. Puede llegar a entrar un llamado desde la residencia papal, “Santa Marta”. A la noche volverá, en sueños, a un tío querido que ve charlando en esa misma residencia cordobesa donde vivió.

Soñemos juntos.