El rector de la UCA salió a pedir disculpas tras sus polémicos dichos contra las mujeres

Miguel Ángel Schiavone pidió perdón a través de una carta difundida en redes sociales. Aclaró también que sus pensamientos eran personales y no están vinculados a la universidad.

Luego, prosigue: "En mi alocución realicé, a modo personal, una serie de comentarios erróneos y fuera de lugar referidos a las mujeres. Esto fue un error grave. Pido perdón a todas las mujeres y a todos quienes se hayan sentido ofendidos. Nunca fue mi intención hacerlo".

"Creo oportuno desvincular a la Pontificia Universidad Católica Argentina de lo sucedido. Mis palabras han sido a modo personal y no reflejan el pensamiento y actuar de la UCA. En este año jubilar, tiempo de misericordia, me uno en oración y pido nuevamente perdón", concluyó.

Qué dijo el rector de la UCA en el Senado

Invitado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, Schiavone criticó la baja de la tasa de natalidad, los métodos anticonceptivos y también la interrupción legal del embarazo.

"Finalmente la inserción social de la mujer, parecería un éxito, y en realidad creo que es un fracaso hacernos trabajar día y noche, día y noche, esto es más o menos como incorporar a la mujer a la práctica deportiva. ¿Qué hay detrás de todo esto? La venta de los botines que usaba la número 9, la venta de la vincha que usaba la número 11, detrás de todo esto hay un gran comercio", fue una de las frases que profesó y que generó gran polémica en redes sociales.

En un seminario por el "Día del niño por nacer", el rector de la UCA, Miguel Schiavone, dijo algunas cuantas barbaridades. Sin palabras. Al frente de una alta casa de estudios, el anacronismo al palo.

Asimismo agregó: "Hay un hipertecnicismo, y la sociedad hipertecnicista necesita hiperconsumo. La gente necesita consumir permanentemente, y si tengo que consumir no puedo tener un hijo, porque si tengo un hijo no voy a poder ir al gimnasio y si tengo un hijo no voy a tener tiempo de juntarme con los amigos porque voy a destinarle tiempo a otra persona y esto ha impregnado a la sociedad hoy".