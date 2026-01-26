26 de enero de 2026 Inicio
El choripán fue elegido el mejor "hot dog" de América Latina

Según un reciente ranking mundial, el típico sándwich argentino es la comida callejera más elegida en Latinoamérica en este 2026.

El chioripan encabeza el ranking de comidas callejeras en el mundo. 

Pan crujiente, chorizo asado a las brazas y un buen chimichurri hacen al sándwich perfecto para todos los argentinos. Y también para todos los latinoamericanos porque según el informe de Taste Atlas, una reconocida revista especializada en gastronomía, el choripán argentino es el "el mejor pancho del mundo".

El sándwich criollo compitió en la categoría “hot dogs" y se consagró como el primero de la lista entre todas las opciones ofrecidas por su competidores latinoamericanos. Este embutido asado servido entre panes de estilo baguette (el famoso pan francés) es, según la prestigiosa guía gastronómica Taste Atlas, el mejor de su tipo y alcanzó una puntuación de 4.2 estrellas, siendo el más votado.

Sus competidores quedaron bastante por debajo, como el pancho colombiano que quedó segundo con 4.0 estrellas. Los jueces describieron al choripán como la comida callejera por excelencia que se suele consumir al paso ya que se vende principalmente en puestos de toda la región. Pero para los argentinos, el embutido entre panes es el manjar ideal para disfrutar también un buen asado.

El ranking de los mejores panchos de América Latina

Según la publicación de Taste Atlas, el primer puesto de este 2026 lo lidera el choripán argentino también adjudicado a Uruguay.

1. El Choripán (Argentina y Uruguay)

El ícono de la cultura rioplatense lidera la lista con una puntuación de 4.2. No se trata de cualquier emparedado sino de una experiencia de parrilla, señalan los expertos culinarios. La combinación del ahumado y la mezcla de las especias del chimichurri seduce a cualquier paladar.

2. El Completo (Chile)

El segundo en el ranking no es un pancho común, es la identidad gastronómica chilena. Su versión más famosa, el "italiano", se caracteriza por una base de tomate picado, una montaña de palta molida y una capa abundante de mayonesa. Es famoso por su tamaño y por la cremosidad de sus ingredientes frescos.

3. El Perro Caliente (Colombia)

El pancho colombiano es una explosión de contrastes según los expertos gastronómicos. Mezcla lo dulce con lo salado, incorporando ingredientes como ananá picada, salsas rosadas y el toque crujiente de las papas cabello de ángel trituradas.

4. El Cachorro Quente (Brasil)

En este caso la salchicha brasileña se cocina en un guiso de tomate y verduras que puede incluir hasta puré de papas. se destaca por ser "salseado".

5. El Sonoran Hot Dog (México)

El hot dog mexicano es una salchicha envuelta en tocino y frita hasta quedar crocante, complementada con frijoles, cebolla y un toque de picante.

6. El Pancho (Uruguay y Argentina)

La gastronomía rioplatense también aparece en otro puesto del ranking con la versión más minimalista del lado sur. Se distingue por utilizar una salchicha de Viena más larga que el propio pan, el cual es extremadamente suave. Es el snack rápido por excelencia, acompañado casi siempre de papas hilo.

7. Los Shucos y las Mixtas (Guatemala)

Por último aparece Guatemala con los Shucos que se destacan por su pan tostado a la parrilla y el uso de guacamole, mientras que las Mixtas rompen el molde al sustituir el pan por tortillas de maíz.

