"Me hacían señas que salga del camino, me querían robar mi vehículo. Con dificultad logré pasarlos y acelerar pero me corrieron y se pusieron adelante de mi auto para que no pueda pasar, justo antes del peaje", relató. También aclaró que los increpó pero "en ningún momento bajé del vehículo, por seguridad".

"Se baja uno con el casco puesto, metiéndose la mano adentro de la campera, evidentemente tenía un arma. Se acerca gritando, me amenazaba, hasta que escucho que dice 'te estoy filmando', entonces con la mano le pego al casco y cae la cámara", explicó Quieto.

Embed

Agregó que la otro moto se colocó "al lado" de la camioneta y, mientras el conductor le gritaba, "el acompañante me golpea el auto con algo metálico, un fierro o barreta". "Al verme amenazado y rodeado, y ya que ningún policía del peaje acudía, decidí escapar de la agresión. En la retirada golpeo la moto que estaba en el piso y que fue colocada ahí para impedirme el paso", sostuvo.

El cantante radicó la denuncia por tentativa de robo. "Las cámaras del peaje ya fueron pedidas por mi abogado Leonardo Martínez Herrero y mostrarán lo que la cámara del atacante no muestra, ya que su video fue manipulado y editado con el fin de difamarme y/o extorsionarme", concluyó.

Video: el violento momento del cantante de La Mancha de Rolando con un motociclista

Denunciaron a Manuel Quieto, cantante del grupo de rock La Mancha de Rolando, por atropellar a un motociclista en la entrada a un peaje sobre la Autopista Riccheri, a la altura de Villa Celina. El incidente ocurrió el sábado por la noche y fue capturado por el otro involucrado, Enrique Alejandro Fabián, de 21 años.

"Todo comenzó por una maniobra que hizo, y yo le toqué bocina para advertirle que estaba circulando en el carril", indicó. Luego, todo se descontroló. El video fue compartido por Fabián en redes sociales y se viralizó rápidamente.

Embed - El CANTANTE de "LA MANCHA de ROLANDO" PROTAGONIZÓ un RELATO SALVAJE en la AUTOPISTA

En el texto del video subido a redes, el motociclista explicó: "Se enfureció porque le toqué bocina al intentar entrar en el peaje por donde se le indicaba". Según Fabián, tras la bocina vinieron los insultos, que continuaron hasta llegar a la cabina, aunque la violencia física ocurrió unos metros más adelante, al atravesar el peaje.

"Se mostró muy agresivo y me atacó física y verbalmente, sin darme la oportunidad de hablar", detalló a Clarín el motociclista, quien había comprado su moto hace poco más de un mes y medio. Según Fabián, Quieto arrastró la moto con su auto unos 8 metros, dejándola tirada hasta que llegó la grúa.