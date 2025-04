El arzobispo de Buenos Aires no viajará al funeral del papa Francisco para "acompañar al pueblo que sufre su pérdida"

"Como arzobispo de Buenos Aires pensé en que tenía que acompañar al pueblo y a los curas. Hay que entender que muchos han sido formados por él y están muy tristes por esta situación. Lo pensé y dije 'yo me tengo que quedar al lado de los hijos'. Además, conociéndolo como lo conozco, me hubiera dicho: 'No vengas, no gastes plata'", expresó García Cuerva en diálogo con Radio Rivadavia.