Detuvieron a seis ladrones en un edificio de Recoleta: cuatro de ellos son de nacionalidad colombiana

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el personal se desplegó rápidamente y detuvo en el noveno piso a cuatro de los ladrones, mientras que a los dos restantes los halló a bordo de un Renault Sandero que estaba estacionado a metros del lugar y que oficiaba de campana.

“Estoy mirando por las cámaras, recién me entraron dos hombres por la puerta de servicio, pero no los conozco. Es un edificio, ahí me están entrando un par más. Son cuatro”, indicó en la conversación.

Patrullero Policía de la Ciudad Télam

El personal de la Policía se desplegó por el edificio y en el noveno piso detuvo a cuatro de ellos, mientras que los dos restantes estaban haciendo de campana afuera. Ellos se fueron en un Renault Sandero, estacionado a pocas cuadras.

Los oficiales analizaron las cámaras, luego encontraron una pistola calibre 22, destornilladores y un fierro en forma de L. Ante esto, intervino la Fiscalía Criminal, Correccional y de Faltas N°13 que los imputó por tentativa de robo y ordenó su detención.

Expulsaron a delincuentes extranjeros

Este último fin de semana dos delincuentes colombianos fueron expulsados del país tras haber sido detenidos en septiembre de este año cuando entraron a robar a un edificio del centro porteño.

Los delincuentes fueron identificados como Paulo César Alvarado Giraldo, de 44 años, y César Abraham Arias López, de 42, y tras un acuerdo con la Fiscalía, fueron trasladados en un móvil de la Policía de la Ciudad hasta el aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Allí se llevó a cabo el traspaso de la custodia a personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), para que aborden el avión que los trasladó a Colombia.