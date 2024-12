Cuál es el dato clave que debés saber sobre la VTV en Neuquén para 2025 y dónde se puede hacer

En Neuquén , las plantas verificadoras ya están trabajando para este verano y con alta demanda debido a la gente quiere dejar todo listo para salir de vacaciones , y evitar controles que pueda generar multas en las rutas . Pese a ello, a no todos se les está exigiendo la VTV en un control .

"Sigue siendo obligatoria, y se está trabajando normalmente por orden de llegada", dijeron a LMNeuquén desde RTO de la Patagonia, una de las plantas que más demanda tiene en la región. En este sentido, ya se puede ver que estos playones no darán abasto en estos días con la demanda, ya que los controles vehiculares son por orden de llegada y no es posible sacar turnos, como sucede en otras provincias. A continuación te contamos los detalles de los cambios sobre los cuales se vienen hablando, cuáles son los requisitos y donde se puede hacer el trámite en esta provincia.

Qué cambios tiene el Gobierno para la VTV en 2025

Mientras tanto, el ministro de Desregulación y Trasformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, impulsó cambios que impactarán directamente a transportistas y conductores particulares.

Se trata de la flexibilización de esta exigencia técnica, como el RUTA (Registro Único de Transporte Automotor) a los vehículos de transporte de carga hasta 3500 kilogramos para dinamizar el mercado para pequeños transportistas.

Pero en estos meses y con las disposiciones del presidente Milei, se dijo de todo: incluso que la VTV no iba a ser obligatoria, por un planteo que hizo la provincia de Buenos Aires. Aún así, eso está lejos de ser real y sigue vigente.

Cuáles son los requisitos para hacer la VTV

En relación con los requisitos, quien lleve el vehículo deberá presentar:

1) DNI de quien trae el vehículo al taller

2) Tarjeta verde (en original; si no está legible, además traer título). La condición anterior puede ser reemplazada por tarjeta azul en original + fotocopia de la tarjeta verde.

3) Licencia de conducir de quien acuda con el vehículo.

4) Póliza y comprobante de pago de seguro al día o certificado de cobertura emitido dentro de las 48 horas anteriores a la revisión.

5) Extinguidor/matafuegos reglamentario, con carga, no vencido, en habitáculo.

6) Dos balizas reflectivas

7) Rueda de auxilio y elementos para el reemplazo

8) Fotocopia de adelante y atrás de lo solicitado en los puntos 1, 2, 3 y 4.

Al momento de la inspección, el vehículo debe estar limpio, tener todos los vidrios sanos sin fisuras y las ópticas y acrílicos cobertores deben estar sanos y firmemente sujetos. No se aceptan lámparas de colores, potencias, leds, xenón, si no son las homologadas por la fábrica del vehículo (figura en el manual del auto). Además, no debe tener ningún elemento adosado o adherido que supere las dimensiones exteriores de fábrica (enganches, malacates, protecciones de paragolpes, defensas, faros, entre otros).

Dónde se puede hacer el trámite de la VTV en Neuquén

Control S.R.L., ubicado en Teodoro Planas 4669 : de lunes a viernes de 7 a 15. La gestión de turnos se realiza a través de http://www.controlsrl.com.ar/

: de lunes a viernes de 7 a 15. La gestión de turnos se realiza a través de http://www.controlsrl.com.ar/ R.T.O. de la Patagonia S.R.L en calle Combate de San Lorenzo 35 : de lunes a viernes de 8:30 a 17. No hace falta pedir turno, y la atención es por orden de llegada

: de lunes a viernes de 8:30 a 17. No hace falta pedir turno, y la atención es por orden de llegada Veritécnica S.R.L. ubicado en Félix San Martín 1710 : de lunes a viernes de 8 a 16:30. Se puede solicitar turno entrando en https://veritecnicasrl.com/

: de lunes a viernes de 8 a 16:30. Se puede solicitar turno entrando en https://veritecnicasrl.com/ VETEVE S.R.L. RTO, en Juan Julián Lastra 4430: de lunes a viernes de 9 a 16. No hace falta pedir turno y la atención es por orden de llegada.