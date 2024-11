Crimen de Lara Fernández: condenaron a los tres delincuentes a penas de entre 20 y 24 años

"No lo consideraron homicidio criminis causae, que es lo que pidieron la Fiscalía y la Querella, sino homicidio en ocasión de robo, que es lo que solicitó la defensa de los condenados. No estamos conformes para nada. Vamos a apelar", manifestó Laura, la madre de la víctima.

"Hubo justicia, pero no fue justa. Siento un poco de bronca y tristeza. Parece que tienen que seguir matando personas para que se pudran en la cárcel (...) Los jueces no empatizaron o no sé, Lara no será pariente de ellos", lamentó la señora.

Los magistrados consideraron que los tres ladrones son coautores penalmente responsables por el delito de "homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y la intervención de una menor de edad".

El crimen de Lara Fernández

El 1° de enero de 2022, Lara Fernández festejaba Año Nuevo con sus amigos cuando fueron sorprendidos por cuatro ladrones, que quisieron robarles los celulares a los jóvenes en el cruce de las calles Falucho y Olmos, Lomas de Zamora.

De acuerdo a la investigación, la adolescente se resistió y allí uno de los agresores la golpeó con la culata del arma en la nuca y luego salió un disparo que la mató.

Maidana fue el primero de los delincuentes detenidos y luego fue el turno de González. Acerca de la situación de Strassera, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $5 millones para quien aporte información y recién en mayo de 2023, a más de un año del crimen, fue capturado.