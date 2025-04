Córdoba: investigan dos denuncias por abuso sexual en el Hospital Rawson

La Policía no informó si el agresor fue identificado, según señaló Radio Mitre Córdoba. La paciente está alojada en una habitación individual, con un horarios de visita restringido, y no cuenta con acompañante durante la noche, que sería el momento en que se habrían producido los abusos.

Luego de que este caso se hiciera público, otra familia denunció un hecho similar que ocurrió a mediados de 2024. En ese momento, Débora Cardozo, de 36 años, le contó a su padre que un enfermero del Hospital Rawson la violó tres veces mientras estaba internada en terapia intensiva por un cuadro de meningitis.

"Ella estaba intubada y con señas y garabatos escribió la palabra 'violación'. Eso me lo reiteró tres veces en tres visitas consecutivas. Las visitas eran de una hora. Cuando yo me retiraba, mi hija tenía cara de pánico", aseguró Gustavo Cardozo a eldoce.

"No me soltaba la mano, no quería que me fuera. Yo con miedo porque tenía una impotencia total, tenía temor a que la dejaran morir. Una semana después le manifestó lo mismo a la hermana y al otro día hicimos la denuncia", contó. Débora falleció el 22 de junio, pero llegó a identificar a su agresor: "Con sus ojos me fue guiando y así supimos que era un enfermero del turno noche".

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba, a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique.