Contra el calor: un bar ofrece palanganas para refrescar a sus clientes

En el programa La voz de la calle en C5N , el dueño del lugar, Sergio, aseguró que venían pensando en cómo hacer sentir mejor al cliente: "Es algo para que la gente se refresque los pies, no tiene cargo, tampoco es obligatorio. Después se secan y se van", remarcó.

El local tiene 8 años en el barrio, en Güemes 3711, una cervecería que ofrece una pinta entre $3.500 y $5.000, y la opción de refrescarse los pies en el agua aunque a algunos les "da impresión".

Entre los clientes hay un alto porcentaje a los que les cae bien la idea: "Como el fernet, 70/30, hay una 70 % que le gusta y otro 30% que no", reveló el emprendedor.

El cronista Diego Fernández no dejó pasar la oportunidad de gozar de este alivio. Obviamente, en el lugar se ocupan de asear las palanganas para el próximo cliente. Hay de todos los colores y tamaños.

"Estoy probando esto y es indudable que me siento mejor. Te quita el calor del cuerpo, te vas bien", comentó un cliente. Otro aseguró: "no sé como explicarlo, la sensación es espectacular". Como si fuera poco remarcó: "Me siento realizado. Estoy muy feliz".

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias por lluvias para el inicio del fin de semana, pero este sábado el calor siguió con temperatura de 30°C en Buenos Aires, ideal para el servicio de "palanganas para todos".