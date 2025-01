Apagón masivo en Caballito: "La estamos pasando pésimo"

El corte de la luz comenzó hace 48 horas en el barrio. Vecinos apuntan a la falta de inversión por parte de empresa Edesur que no invierte y al Estado por no controlar la construcción de torres en la zona.

"Los trabajadores de la cuadrilla de Edesur dicen que no tienen insumos, que no les quieren pagar horas extras, y que el problema está en Parque Avellaneda", sostuvo un vecino. Mientras, aseguran que la empresa "dice que el corte ya está solucionado".

En el programa La voz de la calle, en C5N, el móvil recorrió la Avenida Directorio al 300, intersección con Viel, donde no tienen suministro eléctrico a pesar de que los operarios dicen que ya solucionaron tres de cuatro cámaras que habían sufrido desperfectos. En el barrio hay un par de pequeños generadores de electricidad, pero todavía no los conectaron. Todavía los semáforos están apagados.

"Me vino una factura de $112 mil pesos, uso los aires acondicionados lo mínimo posible, el lavarropas, cargo el celular, el módem, lo normal", detalló un padre un hogar de tres personas.

Una mujer mostró su indignación porque hay vecinos con movilidad reducida que no pueden bajan y subir varias veces por escalera. No hay presión de agua. Vamos a ver cuánto se tarda en arreglar el problema porque todavía hay zonas sin luz".

Hay comercios que cerraron hace varios días. Sus dueños exigieron que las cuadrillas no se vayan hasta que solucionen todo. Mientras la empresa Edesur reportó 5.194 usuarios sin luz pasadas las 16.

Una mamá con su hija chiquita remarcó: "Me ayuda mi mamá porque tiene luz, pero no dejo de pensar en todo lo que tuve que tirar". Rodrigo es otro vecino que se quedó sin batería y pasó a recargar en los conectores que puso el Gobierno porteño: "Lo uso para trabajar y bajé un rato a cargarlo. Estamos sin luz desde el jueves, un montón de tiempo. No se puede estar así".

Otra mujer aseguró que tiene una vecina que está trasplantada y está recibiendo ayuda de Defensa Civil. "Acabo de desenchufar la heladera porque no quiero que se me queme si dan la luz. Es agotador".

"Mientras siguen haciendo obras monstruosas de más de 20 pisos, todos con artefactos eléctricos, y no hay infraestructura para eso. Paren de construir", aportó otro hombre.