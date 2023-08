¿Cómo se escribe correctamente: arrasa o arraza?

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) posee una serie de indicaciones fáciles de comprender para ampliar el vocabulario y no repetir equivocaciones al momento de expresarse, de forma escrita o verbal.

La confusión entre las palabras “arrasa” y “arraza” puede darse por las similitudes fonéticas y la proximidad de las letras “s” y “z” en el teclado que también es algo que se debe tener en cuenta.

Personas escribiendo

Arrasa o arraza: cómo se escribe

La Real Academia Española indicó que, entre estos dos casos, la grafía correcta es “arrasa” y no “arraza”.

Arrasar es un verbo que proviene del latín “rasare” y significa “destruir, devastar o arruinar completamente”. Este vocablo se utiliza cuando algo es sometido a una acción destructiva, ya sea en sentido literal o figurado. Algunos ejemplos de oraciones con este término son:

Messi arrasa en el Inter Miami con la venta de camisetas.

La película es un éxito y arrasa en los cines de todo el país.

Escribir teclado escritura Télam

Por otro lado, se destaca que “arraza” no es una manera aceptada del idioma español y no existe, por lo tanto, no debe ser utilizada en ningún contexto.