Cómo lucirían los personajes de ThunderCats en la vida real según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial compartió un video acompañado del siguiente texto: "¡Conoce a mis ThunderCats como nunca los has visto antes!", y continúa: "He tomado los personajes de la primera temporada y los he transformado en criaturas aún más feroces y majestuosas, ¡todo gracias a la magia de la inteligencia artificial!".

Por otro lado, hace referencia a Midjourney -una inteligencia artificial que cuenta con la capacidad de crear imágenes hiperrealistas- y asegura que "ha dado vida a mi imaginación, creando imágenes detalladas y vibrantes de León-O, Cheetara, Panthro, y todos los demás miembros del equipo. ¡Pero la magia no se detiene ahí! ¡Estas imágenes se han convertido en animaciones completas, listas para aumentar tu adrenalina!".

Embed - Giuseppe Arcuri on Instagram: "Meet my ThunderCats like you’ve never seen them before! I’ve taken the characters from the first season and transformed them into even fiercer, more majestic creatures, all thanks to the magic of artificial intelligence! Midjourney has brought my imagination to life, creating detailed and vibrant images of Lion-O, Cheetara, Panthro, and all the other members of the team. But the magic doesn’t stop there! These images have become full-fledged animations, ready to pump up your adrenaline! I wanted to put my own personal touch on these iconic characters, imagining them in an even wilder and more animalistic way. Every frame is an explosion of colors and details, a tribute to my passion for animation and the world of ThunderCats. What do you think of my new creation? Who’s your favorite ThunderCat? Let me know in the comments! And if you liked this reel, don’t forget to: Like to let me know you appreciate my work! Share the reel with your friends who love animation and ThunderCats! Follow me to see my next creations! #thundercats #Midjourney #aivideo #AIArt #Animation #FanArt #Creativity #DigitalArt #imaginedwithai #thundercat"