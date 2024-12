Brutal ataque del "ladrón del gas pimienta" en una verdulería de San Fernando

El agresor se acercó como si fuese un potencial comprador y le pidió un kilo de papas. El empleado Héctor comenzó a preparar su pedido y fue entonces que inició el ataque. “Así como se ve en las imágenes me quemó la vista con el gas pimienta. Me cegó. Mis manos fueron a la cara y no tuve cómo defenderme ni reaccionar. Me empujó y me pidió que no gritara, porque yo pedí auxilio”, indicó.

En Arriba Argentinos en El Trece, Héctor explicó: “Se llevaron la recaudación del día y el celular. El tipo tiró el cuchillo y se fue. No los vi más. Salí para pedir ayuda, pero al tener la vista quemada no pude ver bien”.

“Soy re buena onda, atiendo a la gente con la mejor, y nunca me imaginé que iba a hacerse pasar como cliente. Me agarró desprevenido. La pasé mal, porque me tiró contra los cajones y me hizo dar vuelta en el piso, pegándome con patadas y amenazándome con el cuchillo. Me encerró en el baño y me dijo que no salga”, sumó.

En cuanto a su salud, Héctor indicó: “El médico me dijo que me podría haber dejado ciego. Apenas me tiraron el gas pimienta, me puse agua, y eso me hizo mal. Estuve una hora así, con toda la cara hinchada. El picor que se siente es en toda la zona”. Por su parte, los ladrones siguen prófugos y se analiza las cámaras para dar con ellos.