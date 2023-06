Andrea Campbell repudió el video de Juan Darthés: "Quiere volver..."

En diálogo con Argenzuela , Andrea Campbell expresó: "Me dio mucha bronca cuando ayer vi el video . Me dio asco verlo en mi Instagram. Quiere volver a ser un galán y trabajar acá . No me siento dentro de ese grupo tan abusado, pero lo que me molestó fue que zafó de nuevo ". De esta manera, la actriz se mostró enfurecida con la situación.

"Cuando pasó este episodio, justo me crucé a Fernando Burlando y me pidió que no cuente nada. Quedé sorprendida porque Darthés era amigo mío, pasábamos navidades juntos. Cuando vi a la mujer teñida de blanco como él para pasar desapercibidos, se me cayó la ficha", confesó sobre el momento en el que aceptó lo que ocurría.

En cuanto a las denuncias de Thelma Fardin y Calu Rivero contra Juan Darthés, Campbell señaló: "Estas chicas deben haber contado mil veces lo que les pasó y este discurso de 'es inocente'... Me parece que no tienen que seguir siendo impunes. Absuelto no es inocente". Antes de despedirse, la abogada envió un fuerte mensaje. "Juan Darthés quiere volver, como Fernando Burlando está haciendo con Jey Mammon", concluyó.