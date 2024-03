Alerta por tormenta, ráfagas y granizo en 19 localidades argentinas

En ese sentido, recomendó a los habitantes de las localidades afectadas que no saquen la basura, retiren los objetos que impidan que el agua escurra, eviten las actividades al aire libre, no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta

Misiones: Eldorado, Iguazú, General Manuel Belgrano, Montecarlo, norte de Guaraní y San Pedro.

Eldorado, Iguazú, General Manuel Belgrano, Montecarlo, norte de Guaraní y San Pedro. Formosa: toda la provincia.

toda la provincia. Chaco: Almirante Brown, General Güemes y Maipú.

Almirante Brown, General Güemes y Maipú. Salta: Rivadavia.