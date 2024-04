Alerta meteorológica por tormentas y ráfagas en varias localidades argentinas

Se espera que las tormentas tengan lugar durante la noche del domingo aunque en el extremo norte de la provincia, cerca del límite con Corrientes, es probable que se extiendan hasta la madrugada del lunes. El SMN adelantó que los valores acumulados que se estiman para la zona pueden ser superados de forma puntual.

En ese sentido, recomendó a los habitantes de las localidades afectadas que no saquen la basura, retiren los objetos que impidan que el agua escurra, eviten las actividades al aire libre, no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta

Alerta por tormenta 21-04-21 SMN