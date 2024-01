Alerta meteorológica por tormentas eléctricas y granizo en 54 localidades argentinas

Para las localidades bajo alerta, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Por otro lado, el organismo emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas por calor para el oeste de La Pampa, el este y sur de Neuquén, el oeste y centro de Río Negro y el oeste de Chubut. Allí se prevén máximas que irán desde los 27° hasta los 34°.

Alerta por tormenta 01-01-24 SMN

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta