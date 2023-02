Alerta meteorológica por tormentas en 10 localidades de Argentina

Según indica el SMN, las áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes, que estarán acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan precipitaciones de entre 50 y 70 mm.

Ante este escenario, el organismo recomienda no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, no permanecer en cuerpos de agua, prestar atención a la posible caída de granizo y mantener actualizada la información climática en la zona.

