Alerta meteorológica por tormenta y granizo para varias localidades de Argentina

Las tormentas mismas pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta meteorológica 30-12-23.png El Servicio Meteorológico Nacional publica diaramente en su sitio web las alertas que rigen para las distintas provincias del país.

En Mendoza, las localidades afectadas son General Alvear y Zona baja de San Rafael; mientras que en Salta son Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes y Puna de Molinos. Por último, para Jujuy en el área de Puna de Susques, Puna de Cochinoca , Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi.

Las recomendaciones del SMN ante este fenómeno son: no sacar la basura, retirá objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no buscar refugio cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.