Alerta por leptospirosis en Coronel Vidal: hay 20 perros contagiadas

El testeo se realizó en 24 animales domésticos y desde la municipalidad recomendaron mantenerlos "dentro de la propiedad para evitar el contagio con personas". Una nena de dos años murió, desde la Municipalidad aclararon que el caso no tiene relación con la enfermedad, pero su madre advirtió que aún no se descarta la posibilidad que haya sido ese motivo.

"A raíz de una información de una veterinaria privada por un caso positivo, el 21 de octubre se realizó la extracción de sangre a 24 perros en el barrio, de los cuales 20 dieron positivo a leptospirosis”, expresó la Municipalidad en un comunicado.

Además, añadieron que "seguidamente, se comenzó el tratamiento correspondiente y se efectuó la segunda aplicación. La semana próxima será la tercera aplicación de antibiótico en los animales”. La leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres.

El comunicado de la Municipalidad de Mar Chiquita

A raíz de los hechos de público conocimiento, la Secretaría de Salud municipal comunica que desde la Fiscalía, a cargo del Dr. Ramiro Anchou, y a instancias del Cuerpo Médico Forense, se estableció que el lamentable fallecimiento de la menor el pasado domingo no tiene vinculación con el brote de leptospirosis existente en Coronel Vidal, desestimando de esta manera los trascendidos y las hipótesis de las últimas horas.

A raíz de lo sucedido, el fiscal Anchou efectuó la citación correspondiente a la familia para mañana dialogar sobre la causa. Al mismo tiempo, el municipio se encuentra a entera disposición de familiares, seres queridos y allegados que transitan este doloroso momento que conmociona al Partido de Mar Chiquita.

La muerte de Ernestina Trinidad Mora, de dos años de edad, ocurrió el domingo pasado. Su madre denunció, a través de redes sociales, que el deceso ocurrió por mala praxis, ya que tenía todos los síntomas de Leptospirosis. En su cuenta de Facebook publicó: "La sentaron en la una camilla sin tocarla ni hacerle un chequeo. Me dijeron como si nada: tomá, anda, es una leve gastroenteritis. Si le duele la panza dale 2.5 de ibuprofeno".

La madre de la niña advirtió que aún no se descarta la posibilidad que haya muerto por leptospirosis

Tras el comunicado del Municipio de Mar Chiquita en el que asegura que la muerte de la Ernestina Trinidad Mora el pasado domingo no tiene vinculación con el brote, la madre de la niña, Tatiana, explicó que se está a la espera de la autopsia, pero que no se descarta la posibilidad que el fallecimiento haya sido por la enfermedad.

“La autopsia no está claro el resultado por el fallecimiento de la muerte de Ernestina, pero no se descarta que pudo haber sido del virus que anda alrededor del pueblo”, sostuvo con La Mañana por C5N.

En ese sentido aclaró que “el intendente quiso descartar que haya sido por leptospirosis, pero cuando hablé con el fiscal me dijo que no está descartado, que los síntomas existieron y estuvieron, tenía una bacteria en el intestino grueso”. “Por eso no se descarta todavía que haya sido por eso”, dejó en claro.

Al mismo tiempo, Tatiana reveló que este viernes a las 9 van a realizar una marcha hacia el hospital en pedido de justicia por Ernestina por mala praxis. “Nadie se merece ser atendido de esa forma y menos una criatura. Una bebé la tenía que haber revisado, yo notaba que tenía fiebre en la pancita y ella ni la revisó”, aseguró.

“El domingo Ernestina llegó a la salita prácticamente sin vida, la tenía fallecida en mis brazos. Esto se podía haber evitado. El viernes por la madrugada, ella empezó levantando fiebre y vómitos. Como era madrugada le bajé la fiebre con paños fríos. Cuando se levantó me dijo que le dolía la panza y me pidió que la lleve al hospital”, recordó sobre cómo se dieron los hechos.

Al arribar al nosocomio estaba cerrado por el día del Municipal por lo cual acudió a la guardia. Allí fue atendida por una médica del cual no sabe cómo se llama porque “nunca se presentó”. “Me preguntó los síntomas de mi nena, la hizo poner en la camilla y me pidió que le mida la fiebre, como no tenía me dijo que me vaya y que cada vez que le dolía la panza le diera 2,5 de ibuprofeno, es una leve gastroenteritis”, detalló.

Y agregó: “Me quedé con la palabra de ella porque es médica y nos fuimos tranquilas. Pasamos viernes y sábado en el campo donde estaba el padre y el domingo por la tarde mi hija empezó a decaer. Nosotros no nos enteramos que estaba el virus instalado en Coronel Vidal”.

¿Cuáles son los síntomas?

La leptospirosis comienza habitualmente con síntomas similares a los de una gripe, tales como fiebre, cefalea, dolor muscular y un malestar generalizado. Posteriormente, puede evolucionar a una fase más grave. Es fundamental buscar atención médica de inmediato al notar la aparición de estos síntomas, ya que la enfermedad puede tener consecuencias fatales si no se trata a tiempo.

¿Cómo es el tratamiento?

El tratamiento incluye el uso de antibióticos, y es más efectivo cuando es administrado a partir de la primera semana desde el inicio de los síntomas. Dependiendo de la gravedad, puede ser oral o intravenoso. En algunos casos, el manejo de un paciente con leptospirosis grave requiere su ingreso en unidad de cuidados intensivos.