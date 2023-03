Alerta por altas temperaturas, tormentas y vientos en 14 provincias

En plena temporada de verano, las altas temperaturas no dejan de azotar a todo el país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por altas temperaturas, tormentas y vientos en 14 provincias.

Esto puede pueden generar un efecto de leve a moderado en la salud, lo que significa que son “peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Alerta amarilla por altas temperaturas

Las temperaturas llegarán a máximas de 36 grados en Rosario, Santa Fe y en La Pampa; en San Juan, 35; mientras que en Mendoza, Entre Ríos y ciudad de Buenos Aires se esperan máximas de 34 grados; en Córdoba, San Luis y La Plata, 33; y en Corrientes, 32.

Alerta altas temperaturas Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarilla por tormentas

En el noroeste de Córdoba, el este de La Rioja y sudeste de Catamarca, las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe, gran parte de Chaco, Formosa y Salta y el sureste de Jujuy, el organismo emitió alerta amarilla donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

En estas zonas, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta Tormenta Servicio Meteorológico Nacional

Alertas amarillas por vientos

Las alertas emitidas por el SMN rigen por el sector oeste, con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora para el sur de Chubut y toda la provincia de Santa Cruz.

En este sector, se recomendó a los pobladores que eviten actividades al aire libre y aseguren los elementos que puedan volarse.