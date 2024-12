Aeroparque: tercer día consecutivo de demoras y cancelaciones en vuelos de Flybondi

Según datos del sitio especializado Aviación en Argentina, la semana pasada Flybondi incumplió 70 vuelos programados en sus bases de Aeroparque y Ezeiza en un lapso de 48 horas. Más de 12.000 pasajeros resultaron afectados. Además, la consultora Adventus señaló que las cancelaciones de la low cost aumentaron un 29%.

Entre los vuelos afectados este lunes había algunos demorados, como el que debía partir a las 10.50 hacia Mendoza y fue reprogramado para las 12, y otros directamente cancelados, por ejemplo el que estaba anunciado a las 11.55 con destino a Posadas, Misiones.

"Este vuelo es muy complicado, porque muchos hinchas brasileños que vinieron para presenciar la final de la Copa Libertadores están volviendo a su país. Lo que hacían era ir vía Posadas; allí tenían un transfer, cruzaban a Brasil y muchos volvían a tomar otro vuelo, o con ese mismo transfer volvían a su ciudad de origen", explicó Lewen.

"No les dan respuesta alguna por parte de la empresa Flybondi de por qué el vuelo está cancelado. De hecho, algunos hinchas tuvieron que comprar otro vuelo y, más allá de este costo, cancelar el transfer, que habían pagado entre todos 3.000 reales. Y además van a poder volar recién a las 20.30", detalló.

Varios pasajeros se agolpaban este lunes ante el mostrador de la empresa en Aeroparque para exigir explicaciones o un reembolso. Uno de ellos, que debía viajar a Mendoza en un vuelo que fue cancelado, contó a C5N que "ya cuando venía (a Buenos Aires) me lo cancelaron una vez, me lo reprogramaron dos veces".

Se lamentó de que "tendría que haber comprado" el pasaje en Aerolíneas Argentinas, pero la tarifa de Flybondi "salía la mitad". "Tienen problemas técnicos y logísticos, porque el mismo avión hace cuatro recorridos, va y viene, sube y baja gente. Yo tengo que volver a trabajar, pero si hubiera una emergencia, ¿qué hacés?", cuestionó.

Otra persona que se acercó a reclamar era el responsable de una agencia de viajes. "Yo tenía 30 vuelos de Flybondi, un grupo de extranjeros. Volábamos ayer (domingo) de Mendoza a Aeroparque. Nos lo cancelaron menos de un día antes por mail, no te avisan nada, no podés llamar. Vengo acá a que me cuenten de qué se trata", sostuvo.

"Yo no entiendo cómo siguen dejando operar a una aerolínea que te cancela y no te reprograma, no te reembolsa. Tuvimos que salir a comprar pasajes nuevos, mucho más caros, con Aerolíneas, y los tuvimos que poner nosotros. Lo loco es que todo el mundo te dice: 'No saques con Flybondi'. Es una vergüenza", afirmó.