Advierten por los peligros de usar réplicas de armas de juguete que disparan hidrogel

Desde la Cámara del Juguete señalaron que esos productos que "no cumplen con las normas de seguridad" e incluso pueden generar daños oftalmológicos, hematomas e inflamaciones. Su titular, Matías Furió, informó que en Argentina no se fabrican porque "consideramos que fomentan la violencia".

En disparo con el arma de hidrogel puede causar daños oftalmológicos, llegando a perforar el ojo, causar el desprendimiento de la retina ocular e incluso perder la totalidad de la vista, además de provocar las asfixia si llegan a entrar en la boca y generar otras lesiones como hematomas e inflamaciones en la piel de los mas pequeños.

A pesar de estar publicadas en plataformas de comercio electrónico como juguetes, este producto no debería ser considerado como tal porque son recomendados para mayores de 14 años, sostuvieron desde la cámara.

En Paraguay, un bebé de 10 meses sufrió lesiones leves en brazo y pierna tras recibir disparos de hidrogel. Además, "pueden verse a chicos en la vía pública disparándose entre ellos y a transeúntes como si fuera una ejecución de una persona, a partir de los “DESAFIOS O RETOS” que se gestan en redes sociales por los jóvenes", detallaron desde CAIJ.

En este sentido, Furió informó que estos productos no cumplen con los ensayos de seguridad por lo que no deberían comercializarse al no estar certificados. Además, sostuvo que "el mercado está explicado en un 30% por productos importados de dudosa procedencia, que ingresan por contrabando, generan fraude marcario y no cumplen con la norma técnica de seguridad".

Para atender esta problemática, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete lanzó el sello de "Juguete Seguro", que le permite que los consumidores identificar fácilmente que el juguete cumple satisfactoriamente con los ensayos que se realizan en el laboratorio de la entidad y que se encuentra en línea con las normativas de seguridad vigentes.