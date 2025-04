Wine Rock 2025: una experiencia sensorial de música, vinos, y montaña

“El Wine Rock es un festival en un lugar único. No hay ningún escenógrafo que pueda lograr esto. Hay un montón de experiencias a lo largo del evento, como recorrer viñedos, probar vinos, hablar con enólogos y sommeliers” , explicó José Palazzo, uno de sus productores, en charla exclusiva con C5N.

El creador de Cosquín Rock además, explicó que el evento mendocino es el puntapié inicial para llevar este concepto de experiencias íntimas que fusionen cultura vitivinícola y música, a otras provincias y países limítrofes bajo el nombre de Wine Rock Tour, siempre respetando su condición de ser un “festival boutique para no más de 3 mil personas”.

En eso está un poco el secreto de este evento, la personalización de cada una de las experiencias es lo que hace sentirse tan exclusivo al público que concurre. C5N tuvo acceso a una charla especial brindada por la sommelier e influencer Agustina de Alba en los viñedos que se encuentran frente a un lago interno de Lomas del Malbec.

En lo que respecta a lo musical, a las 16.30 Chechi de Marcos abrió el imponente escenario Cordillera. Luego fue el turno de Feli Ruiz, un artista nuevo que llegó para aportar frescura al ya instalado género Indie. Más tarde Mateo Sujatovich le puso su impronta al escenario principal y sobre el final casi se anima a arrojarse al público pero se arrepintió al instante.





Conociendo Rusia - Wine Rock 2025

Luego del show, en una charla exclusiva con C5N, el cantante e Conociendo Rusia reconoció que las condiciones no estaban dadas para saltar. "Me iba a tirar, nunca lo hice y me pareció que era hoy, pero miré y había muchas copas levantadas entre el público. Podría haber terminado en una tragedia", bromeó Mateo al recordar también lo sucedido hace unas semanas atrás con Maxi Trusso en Niceto.

Mientras tanto, los varietales musicales se entremezclaban en el escenario Wine Rock Jazz & Blues en el que se destacaron Lorenzo Thompson y Javier Malosetti en formato trío. Por el lado del Cordillera, la mexicana Julieta Venegas hacía su aparición ya con un atardecer que hubiera hecho emocionar hasta las lágrimas a Claude Monet o al propio Van Gogh. Ya entrada la noche, El Kuelgue le ponía energía al escenario principal con un setlist en el que prevalecieron las canciones de su último disco Hola Precioso.





El Kuelgue - Wine Rock 2025

Con público mayoritariamente local – sobre todo si se tiene en cuenta que la fecha coincidía con la primera jornada del Quilmes Rock en Buenos Aires -, el festival boutique Wine Rock levantó una nueva copa para brindar con su gente y prometió una expansión hacia otros destinos lejos de los viñedos mendocinos.