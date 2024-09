Warner Bros. confirmó la llegada de Challengers a Amazon Prime Video: cuándo se estrena en el streaming

Tras su estreno el 26 de abril, este film recaudó u$s94 millones y quedó entre las favoritas de los fans en 2024 según IMDb, ubicándose en la sexta posición. Así, las únicas que estuvieron por delante de la cinta protagonizada por Zendaya fueron Dune: Part Two, Furiosa: A Mad Max Saga, Inside Out 2, Ghostlight y Young Woman and the Sea.

Challengers Desafiantes Amazon Prime Video La película Challengers está próxima a estrenarse en streaming. Captura Amazon Prime Video

Challengers (Desafiantes) ya está disponible para ser guardada en "Mi espacio/Mi lista" (primevideo.com/-/es/detail/0PK29RQWFN95HDMZFIPAHG2QMO/ref=atv_dp_share_cu_r), aunque es importante recordar que recién el 19 de septiembre se podrá mirar. Además, se trata de un film de categoría R (restringida), por lo que es para mayores de 18 años.

Marvel confirmó la llegada de Deadpool y Wolverine a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

El estudio cinematográfico Marvel Studios confirmó que la película Deadpool y Wolverine se estrenará en Disney+ durante los primeros días de octubre, terminando así con la espera de los fans por ver el éxito del cine en streaming.