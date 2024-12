Video: Los Piojos mostraron los ensayos a días de sus shows en La Plata

Tini Stoessel confirmó su regreso a los escenarios: "No es menor comunicar que..."

A través de sus redes sociales, Los Piojos compartieron un video de 30 segundos y se los pudo escuchar cantar el tema Motumbo . Como se esperaba, el bajista Micky Rodríguez no fue de la partida y en su lugar apareció Luli Bass por primera vez, algo que generó comentarios de todo tipo por parte de los seguidores de la banda.

Cerca del final del video, se pudo observar lo siguiente: "¿Están listos? Nos vemos el sábado". De esta manera, llenaron de expectativa a sus principales fanáticos y hay mucha incertidumbre por cómo serán los shows, ya que hubo muchos avances de la tecnología desde la última vez que se presentaron juntos.

El comentario con más me gustas en Instagram fue el siguiente: "creo que realmente no estoy lista, me va agarrar un paro cardiaco". Así, quedó en evidencia lo mucho que se esperó por este reencuentro de Los Piojos y el recibimiento seguramente quedará en la historia de la música.