Video: las primeras imágenes de la China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña juntos

“Estas son imágenes exclusivas que muestran quela relación entre ellos es súper armoniosa, eso es priorizar a los hijos, esto fue el martes”, aclararon sobre las imágenes en una escena de la vida cotidiana. En esta misma línea, su colega Pampito agregó: “Es una actitud que también esperamos de Wanda”.

Embed La China, Mauro y Vicuña juntos. Las imágenes exclusivas de una tarde en la plaza, en #PuroShow.@puroshowok pic.twitter.com/x1gFg7rSdB — eltrece (@eltreceoficial) April 11, 2025

En la grabación se ve a otra mujer, que sería la niñera de los menores, Bautista, Beltrán y Benicio, que tuvo con la mediática, y las hijas de Wanda, Francesca e Isabella. "El que está parado con gorrita es Vicuña y el que está senado al lado del árbol es Mauro, que estaba tomando mate”, describieron.

Por su parte, la dueña de Wanda Cosmetics declaró este jueves en una fiscalía por su denuncia de maltrato de su exmarido a uno de los hijos de Maxi López. Al salir de la reunión aseguró que no pidió que no esté la cantante en la revinculación en el proceso de revinculación de Mauro con sus nenas.

“Yo no pedí eso”.“A mí no me interesa. Él puede estar con quien él elija”, aseguró en televisión. Después precisó que "son mis hijas las que en todo caso compartirían o no tiempo con una persona y son ellas las que fueron escuchadas por la Justicia”.