Una serie estadounidense con fenómenos paranormales pero mucha comedia llega a Netflix: de cuál se trata

En el hogar, al cual deciden ir, está ocupada por muchos espíritus que fallecieron en el mismo lugar al que ahora le llaman hogar. Los fantasmas son un grupo muy unido pero también se encuentra conformado por diferentes personajes: un cantante de salón y hasta un líder de la tropa de exploradores de los 80. Mirá el tráiler.

"Samantha y Jay Arondekar, un matrimonio neoyorquino, heredan una preciosa casa de campo de Sophie Woodstone, una pariente lejana de Sam, pero descubren que se está cayendo a pedazos y que está habitada por fantasmas que murieron en los terrenos de la mansión y que ahora están atados a la zona hasta que puedan llegar al más allá. Jay no puede ver ni oír a los fantasmas, pero Samantha sí, después de haber tenido una experiencia cercana a la muerte", describe la sinopsis oficial.

Embed - 'Ghosts' First Look Trailer | New Comedy This Fall