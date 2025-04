Tiene 4 capítulos y es furor en Netflix: la sensacional serie que pocos descubrieron

Netflix cuenta en su catálogo una impactante miniserie que expone uno de los casos más emblemáticos de injusticia racial en el sistema judicial estadounidense. La plataforma estrenó en mayo de 2019 Así nos ven (When They See Us), una producción de apenas cuatro episodios escrita y dirigida por la aclamada Ava DuVernay que narra la estremecedora historia real de "Los cinco del Central Park".