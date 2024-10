Sorpresa: Cris Morena reveló qué pasará con la segunda temporada de Margarita

"Yo me lanzo porque me tengo una fe total y porque creo que amerita una segunda. La vamos a dejar a punto caramelo y la gente va a decir: 'O me haces la segunda temporada o te liquido'. Entonces, ahí vamos con eso", sentenció la exactriz.

La artista dejó en claro que habrá segunda temporada de la tira que se vio por Telefe y que posiblemente no se vea en la misma plataforma de streaming que la primera edición. "A mí Max no me dio el ok ni nada, pero bueno, si no será Max, será otro", aseguró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Quique Avogadro (@eavogadro)

¿Cuál es la trama de Margarita?

La trama gira en torno a una adolescente que no recuerda nada de su pasado, habiendo sido separada de sus padres durante una rebelión en el reino de Krikoragán. Ahora, Margarita debe descubrir su verdadera identidad y enfrentar los desafíos de ser la heredera al trono. Margarita es una secuela de Floricienta, creada por Cris Morena, que se estrenó 20 años después del éxito de la tira que protagonizó Florencia Bertotti.