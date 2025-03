Sergio Feferovich, doctor en música: "Yesterday podría haber sido una obra de Mozart"

El director de orquesta habló de los distintos géneros musicales desde lo clásico hasta lo popular que pueden gustar más o menos porque "la perfección no existe".

El músico y doctor en música, Sergio Feferovich, reflexionó sobre los géneros musicales y el arte en general y definió que "la perfección en el arte no existe" en la música.

El director de orquesta estudió en la Facultad de Bellas Artes de La Plata y en se doctoró en los Estados Unidos , y habló sobre los gustos en la música: "Se puede decir éste más que aquel otro, por ejemplo, me gustan "los Beatles" más que Queen, y sólo se trata de gustos distintos".

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el pianista contó que es fanático de The Beatles: "John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, ninguno de los cuatro estudió música a nivel académico, lo cual era un milagro", remarcó.

"Paul McCartney dice que no lee música y compuso Yesterdey con su intuición. Podría haber sido una obra de Mozart porque tiene una melodía muy hermosa y unos acordes muy sofisticados. Pasarán los años y se van a seguir escuchando", aseguró.

Entre sus preferidos también están los clásicos como Johann Sebastian Bach que "es uno de los músicos más geniales que hubo, por su armada donde cada nota tiene su lugar". Aseguró que la gente tiene mucha empatía con Ludwig van Beethoven "que vivió luchando toda su vida con su sordera y su mal carácter".

El compositor asocia lo que pasa con la música con las personas, donde cada uno aporta su parte, desde su punto de vista: "Cuando haces música no es tan importante que tu música sea la más importante sino sumarse a la idea de todos".

Entre sus artistas favoritas nombró al Ariel Ramírez, creador de Alfonsina y el mar, que describe con melodías y acordes la historia de la escritora que al salir de una enfermedad terminal decidió quietarse la vida: "Es una obra maestra", consideró.