Romance confirmado 30 años después: qué estrellas mundiales revelaron que estuvieron juntos aunque en ese momento lo negaban

Honeymoon in Vegas

Luego de haber tomado caminos separados, ambos formaron sus propias familias. Parker se casó con Matthew Broderick y tuvo tres hijos, mientras que Cage fue protagonista de varios matrimonios mediáticos. A pesar del tiempo que pasó desde entonces, su breve romance sigue llamando la atención del público por haberse mantenido oculto durante tanto tiempo.

Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage Redes sociales

Cuál es la revelación de Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage: estuvieron juntos 30 años atrás

La película que los reunió fue Honeymoon in Vegas, donde interpretaron a una pareja al borde del matrimonio que atraviesa todo tipo de obstáculos en Las Vegas. Aunque en pantalla todo terminaba bien, fuera de cámaras su historia fue más breve. En una reciente aparición en el programa Watch What Happens Live, Sarah Jessica Parker respondió con un rotundo “sí” cuando el conductor Andy Cohen le preguntó si había salido con Nicolas Cage.

La actriz, que hoy tiene 60 años, no ofreció más detalles sobre ese vínculo. A pesar de eso, su respuesta confirmó los rumores que circularon desde el estreno de la película, cuando ella tenía 27 y Cage 28. La confesión tomó por sorpresa al propio presentador, que también es su amigo, que no esperaba esa confirmación en vivo.

Por otra parte, el actor también habló sobre el romance. En una entrevista con E! News, reconoció que tuvo sentimientos por Parker, pero que la relación no prosperó porque, según él, no logró agradarle a la madre de la actriz. Recordó una cena en el Russian Tea Room como un momento incómodo y señaló en tono de broma que tal vez fue su campera de cuero azul o su sinusitis lo que arruinó la ocasión.

Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage United Archives / Cordon Press

Actualmente, Parker lleva casi tres décadas casada con Matthew Broderick, con quien tuvo tres hijos. Antes de esa relación, la actriz mantuvo varios romances conocidos en los años ochenta y principios de los noventa. Por el lado de Cage, su historial amoroso fue mucho más extenso y mediático. Estuvo casado cinco veces, incluida una boda de apenas cuatro días, y es padre de tres hijos con diferentes parejas.