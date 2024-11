El hombre que llegó antes que Vicuña y Moritán: qué pasó con Martín Barrantes, el primer marido de Pampita

Iván de Pineda, colega y amigo de Pampita, estaba de novio con su actual esposa Luz Barrantes, hermana de Martín, y fue quien ofició de celestino. Según dijeron los protagonistas en aquel momento, fue amor a primera vista y meses después, en un viaje a Inglaterra, confirmaron su relación.

Pampita y Martín Barrantes

Poco mas de un año después, el 30 de octubre de 2002 y en un escenario neutral, la joven pareja dio el sí. Un campo de la localidad de Tres Lomas, un punto intermedio entre Buenos Aires y La Pampa recibió a casi 300 invitados que acompañaron a los novios en el día más importante de sus vidas. Pampita, con 24 años, y Barrantes, entrando a los 30, parecían una pareja de la realeza.

Sin embargo, la historia de amor duró poco: en el verano del 2004 en medio de una gran polémica, quizás la primera en la vida de la modelo, anunciaron el fin de la relación. En el medio, había aparecido otra persona que hizo tambalear el matrimonio.

Las tapas de revistas sobre la boda de Pampita y Barrantes

Convertida en figura destacada de las pasarelas, Pampita probó suerte con la faceta de actriz. Entonces participó de la serie Doble Vida, en la pantalla de América TV, junto a Moria Casán, Pamela David y Juana Viale. En el elenco también estaba Gonzalo Valenzuela, un actor chileno que rompía corazones en suelo argentino.

Los rumores de un incipiente romance entre ellos iban creciendo, pero la verdadera historia iba por otro lado. Benjamín Vicuña, íntimo amigo y coterráneo de Valenzuela, había flechado a Carolina y algunos dicen que empezaron a verse a escondidas con la ayuda del ahora ex de Juana Viale.

La separación de Pampita y Barrantes se transformó en un hecho mediático, debatido cada día por los programas de la tarde. Al poco tiempo, la modelo y el chileno oficializaron su noviazgo y confirmaron la sospecha del polista, quien tomó la decisión de judicializar la situación y denunció a su expareja de adulterio.

“Nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó. Yo tengo un concepto de familia y me casé para toda la vida. Pensé que iba a ser una relación más larga. La remé desde el primer día que la conocí”, comentó Barrantes durante una entrevista en 2006, en la que también confesó que su gran error fue “haberme casado con ella, cuando veo desde afuera lo que me pasa digo: ‘Pobre tipo’”.

El juicio por adulterio salió favorable para Barrantes, ya que la modelo había empezado a salir con Benjamín Vicuña antes de concretar el divorcio legal e incluso quedó embarazada de su primera hija Blanca. “Lloré mucho. Fueron tres años muy duros de mi vida que tuve que escuchar las humillaciones mas bajas... aparte de lo que fue el adulterio, que fue una cosa buscada, con una búsqueda de publicidad”, aseguraba Barrantes en una entrevista radial en septiembre de 2008, tiempo después de conocerse el fallo a su favor.

Años después, ella dio su propia versión en su programa Pampita Online: “Vamos a contar esta historia que hasta el día de hoy sigue tergiversada. Me separé, conocí a otra persona, rehíce mi vida y quedé embarazada. Pero todavía el divorcio no había salido en ese momento porque había que esperar un tiempo. Con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar al papel firmado para quedar embarazada y que en ese momento eso era adulterio, a pesar de que estaba separada, que ya no vivíamos juntos y yo vivía en otro país. No sabía que había ciertas reglas o que me podía pasar algo así. Tampoco sabía que la otra persona iba a hacer uso de la ley”.

Luego de tanta exposición, Barrantes decidió alejarse de la vida mediática y continuó con sus ocupaciones. Siempre vinculado al campo y el deporte, el expolista creó una empresa de tecnología dedicada a la clonación y cría de caballos de raza pura, que estudia y analiza la genética animal. "Hemos clonado 12 veces un animal, que creemos que es el récord mundial", contó en una entrevista.

Martín Barrantes junto a su hermana Luz

En cuanto a su corazón, conoció a Kateryna Wurzel con quien también pasó por el altar y se fueron a vivir fuera del país. Sin embargo, cuando se enteraron que iban a ser padres, volvieron a Argentina y se radicaron en un barrio privado de la localidad bonaerense de Lobos, donde actualmente viven junto a su hijo Felipe. Ambos mantienen un bajo perfil y sus redes sociales privadas. Hace algunos años, Pampita confesó que nunca más supo nada de él.

Martín Barrantes y su actual esposa Kateryna Wurzel

Lo que ocurrió con Pampita y Vicuña es historia conocida: tuvieron cuatro hijos y estuvieron juntos durante más de 10 años, concluyendo su historia como la empezaron, en medio de un escándalo mediático, que incluyó un motorhome, una palta, una manta de Nepal y a la China Suárez.