Qué fue la vida de Amigacho

Antes de ser ampliamente conocido, Amigacho trabajaba vendiendo estampitas en una estación de subte y apareció en Hechos y protagonistas, el programa de Anabela Ascar en Crónica TV por una noticia muy triste: su novia, Eva Risueño, apodada Chicha, murió por una neumonía.

Por su forma de hablar, la conductora lo bautizó “Amigacho” y no tardó en convertirse en un mediático de la pantalla chica.

El ascenso y descenso de Amigacho con la fama

Tras su irrupción en la pantalla chica, Amigacho mantuvo su fama por su carisma y lo llevó a tener una aparición en “Los Únicos” donde compartió escenas con Nicolás Cabré, tuvo una participación en “Showmatch” y hasta hizo presencias en boliches a la par que protagonizaba obras de teatro en la temporada de verano.

Sin embargo, tras ser ampliamente reconocido, Fernando Camara fue denunciado por estafa por un amigo que lo llevó al anonimato y debió ganarse la vida como pudo. Así, pidió dinero en la calle y vendió estampitas en el subte de Buenos Aires hasta que consiguió su actual oficio.

En el 2016 un amigo de toda la vida lo acusó de haberle robado. “Me acompañó al banco y se hizo pasar por primo ante la cajera. Hizo un apoderamiento indebido y se llevó mi dinero. Me hizo el cuento del tío. Hubo una denuncia policial y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Mi mamá murió hace poco, no tengo un peso, me arreglo solo y como puedo. Nadie me ayuda. Soy discapacitado. Lo llamé muchas veces y él nunca me atendió. Me prometió 12.500 pesos que iba a traerme y no vino”, aseguró el amigo de Amigacho.

Qué es de la vida de Amigacho

Recientemente, lo que se supo de la vida de Fernando, alejado de los medios, es que estuvo durante un tiempo en Capital Federal, la esquina de Santa Fe y Callao, cantando y pidiendo monedas para poder comprarle los remedios y darle de comer a un familiar.

En una reciente entrevista con Crónica HD, Amigacho, reconoció que se había hecho algunas cirugías estéticas. “Me operé, me levanté y me afiné un cachitito la nariz. Me operé porque no estaba conforme con mi cara y un mal cirujano me había hecho un desastre”, explicó.

Además, contó cuál es su presente laboral: “Trabajo en un videoclub de Bernal... el único que quedó en la zona. Hago conversiones de videos en VHS a DVD, de casamientos, fiestas. Soy técnico, así que también reparo equipos de audio, televisores...”.