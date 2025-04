Preocupación: Patricia Sosa sufrió un accidente en una montaña en Córdoba

Patricia Sosa Redes sociales

Sosa confirmó que ya han pasado dos meses desde la fractura, una noticia que no se había hecho pública hasta ahora, y aseguró que se encuentra en óptimas condiciones para continuar con su carrera musical.

Pero no es la primera vez que le pasa. Seis meses atrás, también le pasó y se quejó porque se comparó con LuckRa, el cantante de cumbia, porque él dio un show lastimado y fue noticia, pero Sosa dio un recital en las mismas condiciones y no se hizo viral.

“Me quebré y al otro día salí a una gira de 12 conciertos, ni loca suspendo por eso. El primer concierto me entró Oscar Mediavilla y no me podía levantar para sentarme. Al segundo concierto llamé dos bailarines que me levantaban y me ponían en una banqueta, no salió en ninguna parte porque ahora pasa todo por los seguidores”, indicó en Valentonados en Vale 97.5.