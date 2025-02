Nominaciones en Gran Hermano: quiénes son los dos nuevos fulminados

En cuanto a los motivos, la líder de la semana adujo "estrategia" por la elección de Luz. Sobre la nueva integrante, se explayó: "Obvio que yo no sé nada del afuera. No sé qué está pasando. Ellos también son nuevos, no sé si tienen apoyo, si tienen hate, pero la verdad es que la convivencia se me hace difícil con ella, es molesto. Es convivencia y juego, no me va".

Caber recordar que para la placa de nominados del próximo domingo 16 de febrero ya estaban Luca Figurelli y Renato Rossini, quienes fueron sancionados por la producción del reality por brindar detalles del mundo exterior tras reingresar a la casa más famosa del país. Además está Brian Alberto, nominado por lo que resta de la competencia por moverse en el juego Congelados.

Embed Lourdes no dudó: eligió a Luz para subir a placa y fulminó a Selva ¿Hizo la jugada correcta?



Miranos en vivo en #GHxTORA con @toritavillar y reaccionamos juntos a la gala por Twitch y YouTube Gran Hermano #GHxTora #StreamsTelefe #GranHermano pic.twitter.com/MKnvfMxGNS — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 12, 2025

Ulises rompió su relación con Chiara y se armó un escándalo en Gran Hermano: "Está desesperada"

El participante Ulises Apóstolo decidió romper definitivamente su vínculo de amistad con Chiara Mancuso, por lo que podría llegar a ser el próximo eliminado al ponerse en contra al fandom de ella.

Mientras el cordobés se encontraba en uno de los sillones del patio junto a Renato Rossini, señaló: "La otra está desesperada... ¿De quién voy a estar hablando? No la jodas más con lo de La Cobra, no le des más material". Con estas palabras, Ulises dejó en claro toda su bronca contra ella luego de haberse quedado solo por las salidas de Jenifer Lauría y Giuliano Vaschetto.

Por el lado de Renato, este rápidamente entendió el mensaje y dejó en claro su deseo por cambiar su forma de jugar para poder quedarse en Gran Hermano por mucho tiempo: "Más vale que sí. No ya está, se acabó, se acabó el material". De esta manera, el cordobés parece estar en la búsqueda de armar una estrategia para sacar a Chiara de la casa.