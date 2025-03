“Los últimos días yo no quería ir más a ESPN. Inconscientemente, no quería ir. Trabajaba a la noche en zona norte. Salí a trabajar. Hice una declaración que fue por la que me echaron. Una declaración brutal. Dije que si me hubiesen propuesto ir al mundial de Qatar con Mariano Closs, escupía en la cara al que me lo proponga”, reveló en la entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina.

También contó lo que vivió días antes: “Las últimas tres noches que había ido al canal me levanté a la mañana, agarré la camioneta porque me tenía que ir a hacer unas compras y la camioneta estaba sin batería porque me la olvidaba en parking. Evidentemente mi inconsciente no quería que saliera más de mi casa. Me pasó 3 veces en 10 días”.

Pero luego especificó que no la pasaba bien: “Estaba bullyneado en ESPN. Bullyneado por el flaco (Miguel) Simón y por todo lo que estaba alrededor. Me pegaban una bullyneada y el equivocado después era yo. Lo me molestaba es que no se me respetaba, sé que era errado hablar sobre el inconsciente en el fútbol”.

Y agregó: “A un año de la derrota con River en Madrid, Boca jugó muy mal esa noche y cuando saqué una categoría freudiana, Closs sacó la pija y me empezó a mear desde arriba de un pedestal y entendí que el equivocado era yo, me destrozaron. Que ¿para qué tenía que ir yo a plantear una categoría freudiana?".

El periodista Alejandro Fantino se refirió a uno de los temas más controversiales que tiene que ver con la comparación entre Diego Maradona y Lionel Messi, pero lejos de meterse en polémica, lo resolvió al citar a un ídolo de Boca: “Lo pongo por encima de los dos”.

Una de las disputas más grandes a nivel futbolístico es comparar a Messi y Maradona, ambos campeones del mundo y ambos ganadores de todo. “Diego tiene que ver con lo artesanal del fútbol”, explicó Fantino en la entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina.

Luego agregó: “Lionel tiene que ver con la producción capitalista en serie”. Pero expuso su punto de vista para salirse de la cuestión: “No es que Diego es mejor que Messi y para mí son dos genios”.

Pero en lugar de finalizar la discusión al haber expuesto que no hay que compararlos, elevó la vara del debate aún más y aseguró: “Te voy a decir una cosa re contra polémica, pongo a Riquelme por encima de los dos. Pero como jugador”.