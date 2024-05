Llega a Netflix Gracias, ¿el siguiente?, la nueva serie romántica turca con un atrapante disparador

"Tras recuperarse de la traición de su primer amor con la ayuda de sus amigos y un apuesto chef, una exitosa abogada, Leyla Taylan, asume el caso de divorcio de Tuba Tepeliolu, el caso del año", reza la sinopsis oficial.

Sigue los pasos de una joven abogada que se adentra en el complejo universo de las citas después de una dolorosa ruptura con sus mejores amigas, quienes solían ser su principal red de apoyo.

Embed - Thank You, Next | Official Trailer | Netflix