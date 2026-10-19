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El romántico gesto entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen tras confirmar su reconciliación

Ambos sorprendieron con un tierno gesto tras confirmar su regreso, y un detalle especial no pasó inadvertido.

Zaira Nara se había separado de Jakob

Zaira Nara se había separado de Jakob, pero ahora se volvieron a juntar.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a demostrar públicamente su amor después de confirmar su reconciliación tras cuatro años separados. En pleno Día de la Madre, el empresario sorprendió a la modelo con una emotiva publicación en sus redes sociales.

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El domingo, Jakob compartió en sus historias de Instagram una fotografía de Zaira junto a sus hijos, Malaika y Viggo, durante una excursión a caballo por la montaña. La postal familiar estuvo acompañada por un corazón rojo, un detalle que llamó la atención de sus seguidores.

La respuesta de Zaira Nara no tardó en llegar. La conductora republicó la imagen en su propia cuenta y escribió “Aww”, junto a otro emoji de corazón. El intercambio se convirtió en una de las primeras demostraciones públicas de cariño desde que ambos decidieron darse una nueva oportunidad.

La fotografía elegida por Jakob Von Plessen sería de varios años atrás, cuando Viggo todavía era un bebé. El gesto adquirió especial significado porque el empresario suele mantener un perfil bajo y evita exponer su intimidad familiar en los medios de comunicación.

Este lunes, el romántico intercambio volvió a poner a la pareja en el centro de las noticias del espectáculo. Aunque confirmaron su regreso, Zaira y Jakob mantienen su decisión de preservar la privacidad de su relación y, especialmente, la de sus hijos.

Zaira Nara pasea a caballo junto a sus dos hijos en un entorno montañoso en una imagen difundida por el empresario en redes sociales.

Zaira Nara pasea a caballo junto a sus dos hijos en un entorno montañoso en una imagen difundida por el empresario en redes sociales.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen se reconciliaron

La reconciliación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen se conoció a comienzos de octubre, después de cuatro años de separación. La noticia fue confirmada por Nora Colosimo, madre de la modelo, durante una entrevista con LAM, el programa de América TV.

Antes de comunicarlo públicamente, Nora consultó con su hija y recibió su autorización. “Yo fui a la fuente, pregunté y ella me dijo: ‘Mirá mamá, sí, yo te autorizo a que lo digas’”, relató Colosimo, quien celebró el reencuentro de la pareja.

La madre de Zaira también destacó el cariño que siempre existió entre ambos, incluso después de separarse en 2022. “Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí, volvieron”, aseguró, dejando en claro que el acercamiento se produjo en buenos términos.

Por su parte, Zaira Nara habló de su presente sentimental en Implacables, por El Nueve, y confirmó: “Sí, estoy muy bien”. Sin embargo, aclaró que prefiere manejar la reconciliación con discreción: “Es un cambio enorme y es algo que lo mantenemos como bastante en privado”.

Además, la modelo reveló en Sálvese quien pueda, el ciclo de Yanina Latorre, que todavía no conviven. “Cada uno tiene su casa, yo tengo la mía. Estamos viviendo la parte más divertida”, explicó. Sobre la posibilidad de volver a compartir un hogar, fue contundente: “No hay plan, te soy sincera”.

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