La acalorada pelea en Gran Hermano que generó tensión y llantos: "Prendiste un tanque de guerra"

A horas de la primera gala de eliminación, Claudio y Ulises se trenzaron con Santiago en una fuerte discusión por la decisión en el armado de la placa. Petrona no soportó los gritos y no pudo contener las lágrimas.

A horas de la primera gala de eliminación, mientras estaban cenando, el cordobés tomó la palabra y hablando directamente al uruguayo, no lo perdonó: “Nosotros en Córdoba no traicionamos, no sé en Montevideo cómo se manejan”.

Un poco anonadado por la acusación el líder de la semana preguntó por qué lo tildó de traidor y el licenciado en Ciencias Políticas consideró que “dormir con una persona que te cuenta cómo se siente acá dentro y después subirlo a placa sabiendo que lo vas hacer pasar una angustia, en Córdoba se llama traición”.

“A lo mejor en Uruguay se llama jugada”, remató con ironía.

A modo de respuesta el nacido en Montevideo explicó que para él se trata de un juego y si bien Claudio le parece un “tipazo y muy buena gente” también dejó en claro que no son amigos ya que “nos conocemos hace dos días”.

La primera gala de eliminación será este domingo 8 de diciembre donde los televidentes deberán elegir entre Carlos “Cali” Tocco, Delfina De Lellis, Ulises Apóstolo y Claudio Di Lorenzo para se convierta en el primer eliminado de la temporada 2024/2025.

Petrona rompe en llanto por la pelea: "No entienden que esto es un juego, ese de tono de voz que le levantan a Tato me molesta y que golpeen la mesa, es una falta total de respeto"#GranHermano pic.twitter.com/ZMTII055mp — TRONK (@TronkOficial) December 8, 2024

La primera pelea en la casa que terminó con tensión y llantos en Gran Hermano

Tras la defensa de Santiago Algorta por las acusaciones de traición, Claudio Di Lorenzo tomó la palabra y consideró que la jugada que se mandó el uruguayo se trató de una “falta de código”. “No entendés nada ni te voy a explicar porque no tengo por qué hacerlo. Me sorprende porque estás cambiando la charla que tuvimos antes”, le respondió.

Lejos de calmarse, Claudio comenzó a golpear con sus puños la mesa y volvió a expresar su enojo tras quedar en la placa de nominación. “Obvio, yo te la cambio porque estoy jugando. Vos me pusiste a hacerlo, entonces yo saco a otro. A partir de hoy en adelante, no me creas ninguna palabra. Prendiste un tanque de guerra, hermano”, sentenció.

Di Lorenzo acusó a Tato de haberlo “toreado” y el uruguayo con calma le aclaró: “¿Yo te toreé? Tuvimos una charla ayer, no entiendo qué cambio tanto”. Sin embargo, el terraplanista no estaba dispuesto a ceder y dejó claro su punto de vista: “Olvidate de todas. Tuvimos millones y me mandaste para que me pegues un tiro, ¿de qué me hablas?”.

Cuando el nacido en Flores quiso dar por finalizada la charla y la mayoría comenzó a levantarse de sus lugares, las cámaras captaron a Petrona quien estaba visiblemente sensible por la situación y con lágrimas en los ojos, algo que fue observado también por Tato.

“¿Por qué te pones mal?”, le consultó el hermanito y la tucumana respondió: “No entienden que esto es un juego. Su tono de voz me enferma, me molesta… Hacelo en tu casa, acá no. Eso no se hace, es una falta de respeto”.